Smottamenti sulla strada per Is Campusu de Monti 

Diversi distacchi di terra e roccia interessano la strada che circonda la diga del Leni in direzione della località campestre Is Campusu de Monti, a Villacidro. A partire dall’incrocio successivo al ponte sul rio Leni e nella svolta presso Monti Mannu, il tracciato presenta diversi punti di cedimento, che sembrano aumentare.

La strada è molti frequentata nei periodi primaverili ed estivi perché conduce ad aree picnic e parchi naturali. Ora la presenza di detriti che occupano parte della carreggiata rende il transito ancora possibile ma più rischioso, e con l’arrivo delle piogge la situazione potrebbe peggiorare. ( m. sa. )

