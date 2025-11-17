VaiOnline
Villacidro.
18 novembre 2025 alle 00:29

Smottamenti sulla strada per Is Campusu de Monti 

Diversi distacchi di terra e roccia interessano la strada che circonda la diga del Leni in direzione della località campestre Is Campusu de Monti, a Villacidro. A partire dall’incrocio successivo al ponte sul rio Leni e nella svolta presso Monti Mannu, il tracciato presenta diversi punti di cedimento, che sembrano aumentare.

La strada è molti frequentata nei periodi primaverili ed estivi perché conduce ad aree picnic e parchi naturali. Ora la presenza di detriti che occupano parte della carreggiata rende il transito ancora possibile ma più rischioso, e con l’arrivo delle piogge la situazione potrebbe peggiorare. ( m. sa. )

