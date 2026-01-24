Smotta la collina, evacuata un’abitazione per sicurezza 

Attimi di paura a Sant'Antioco, in Via Cavallera, dove uno smottamento improvviso di una collina ha messo a rischio la sicurezza di una famiglia residente in una casa vicina al versante. I vigili del fuoco, insieme alla Polizia locale e ai tecnici del Comune, sono intervenuti tempestivamente, ordinando l'evacuazione forzata dell'abitazione, dopo che la frana aveva danneggiato gravemente pareti e infissi nella parte confinante con la cucina. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto lo sgombero dell'intera famiglia, composta da due giovani, che è stata provvisoriamente ospitata dai parenti. Si teme che il fenomeno possa essere fortemente legato alle continue piogge di questi giorni e che possa quindi continuare a cedere, nelle prossime ore. I danni all'edificio sono significativi, ma al momento non si segnalano feriti. In seguito all'incidente, sono stati attivati monitoraggi costanti anche sulle abitazioni adiacenti e confinanti. La preoccupazione, infatti, è che la parete della collina, già instabile, possa continuare a cedere, mettendo a rischio altre case. La situazione resta sotto stretto controllo, mentre i tecnici stanno valutando le misure da adottare per scongiurare ulteriori pericoli.

