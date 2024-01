Smontato il gazebo della discordia 

È comparso improvvisamente, senza che il Comune e gli agenti della Polizia locale se ne accorgessero, se non a cose ormai fatte lo scorso 12 gennaio. Ora, dopo due settimane del gazebo illegittimo realizzato in legno dal bar Ledda, in via Rosselli, non c’è più traccia.

La Municipale e l’amministrazione comunale, sollecitate dai quartuccesi indignati per l’opera imponente che ha portato alla potatura anche di alcuni alberi pubblici, hanno ordinato la rimozione della struttura.«Il Comune sta facendo le opportune verifiche per accertare se sia tutto in regola», ha detto, all’indomani delle foto circolate sui social, l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, difendendo l’operato degli agenti e accendendo i riflettori sulla gravità del taglio degli alberi. «Gli stessi titolari della licenza nei giorni scorsi mi hanno riferito che avrebbero provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, subito hanno comunicato agli uffici le loro intenzioni. Credo la sanzione non sia stata ancora irrogata, in quanto l’istruttoria non è ancora stata chiusa».

Mentre sul suolo pubblico «è in corso un’indagine con diversi risvolti, e a breve si chiarirà tutto», aveva detto, invece, l’assessore alle attività produttive Carlo Secci che adesso chiude la questione con un secco: «gli uffici evidentemente stanno procedendo», senza rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda.Resta ancora il nodo degli alberi tagliati: «verrà punita anche questa azione a danno dell’ambiente e dell’immagine del paese?», si domandano i quartuccesi.

