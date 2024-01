Smontano i pezzi dello scooter rubato 

Seguendo le informazioni raccolte nelle indagini sul furto di uno scooter, rubato da via Bolzano, i carabinieri sono risaliti a un garage: qui, nel cuore di Villanova, è stato recuperato lo Scarabeo Aprilia che due giovani stavano per smontare. Un diciottenne sardo e un 19enne colombiano sono stati denunciati per ricettazione.

La vicenda deve essere ancora ricostruita dai carabinieri della stazione di Villanova. I due giovani non possono essere accusati del furto ma certamente si stavano occupando di lavorare sullo scooter anche se il 19enne ha preso le distanze da quanto stava accadendo (anche se indossava un guanto e uno era proprio sul sellino dello scooter). Gli investigatori stanno cercando di capire se il garage venisse usato per smontare ciclomotori per poi rivendere i pezzi nel mercato illegale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA