Smoking e abiti da sera Torna in grande stile il veglione del Nautico 

Dietro la serata danzante c’è un’organizzazione intensa di settimane: rinfresco, musica, conduzione della serata,nulla può essere lasciato al caso. In sala c’erano anche i genitori, alcuni doppiamente emozionati perché qualche annetto fa l’organizzazione del veglione è toccata a loro. «Quest’anno – dice Giancarlo Lapicca, 50 anni – abbiamo festeggiato mia figlia, ma qualche anno fa al Cavallera c’eravamo io e mia moglie. Si organizzava con almeno due mesi d’anticipo: il mio anno ci siamo vestiti da ufficiali cadetti, mentre per la scenografia abbiamo allestito una portaerei».

«Per la scelta del tema – racconta Michela Alimonda, studentessa di quinta – non abbiamo dovuto discutere tanto: il Titanic ci ha messo tutti subito d’accordo. Abbiamo allestito la nave e l’iceberg. Abbiamo scelto anche i colori, bordeaux e dorato, per addobbare il cineteatro Cavallera che si è prestato perfettamente allo scopo. Ammirando la sala dall’alto, ricordava tantissimo i saloni del Titanic. Siamo soddisfatti del risultato, è stata davvero una bellissima festa».

Dopo due anni di stop obbligato fa la tradizione si è ripresa il suo spazio. Le classi quinte del Nautico, 33 studenti e studentesse impegnati, hanno organizzato il veglione 2023. Una serata a tema Titanic: ragazzi in smoking, ragazze in abito da sera, tanta musica e centinaia di persone in sala.

C’è chi ha pensato al Titanic, chi al Capitano Nemo, altri ancora a una nave da crociera: tema, scenografia e protagonisti cambiano ogni anno ma ciò che si conserva inossidabile, a Carloforte, è la tradizione del veglione del Nautico. Quasi un debutto in società, organizzato dai diciottenni prossimi al diploma.

Il veglione del Nautico rimane un’istituzione di Carloforte. «Per i maturandi – spiega Gianni Repetto, presidente della Pro Loco – è la prima prova sociale: devono cimentarsi con l’organizzazione di un evento che abbraccia tutta la comunità e anche oltre».

«Era il modo per mettersi in gioco – gli fa eco Giuseppe Fois, 57 anni – e organizzare in prima persona qualcosa di importante, un’esperienza positiva».

Ogni anno arrivano anche tanti ragazzi dai centri vicini. «Gli studenti, anche quelli pendolari, partecipavano attivamente», ricorda Giancarlo Maurandi, 61 anni: «Chi organizzava passava interi pomeriggi ad allestire la scenografia. Si coinvolgeva un complessino che suonava dal vivo». Spesso lo spazio non era sufficiente per tutti. «Il mio anno ero alla cassa», ricorda l’assessore ai Trasporti Gianluigi Penco: «Dentro c’erano 1.500 persone, altre 300 fuori che non potevano entrare perché si era raggiunto il limite». (a. pa.)

