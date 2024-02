Smog, livelli record a Milano  

Milano. Inquinamento alle stelle sulla Pianura padana, con Milano che risulta tra le peggiori città al mondo per qualità dell’aria. Complice un clima mite rispetto alla media stagionale, e soprattutto senza piogge, lo smog non dà tregua al Nord Italia. Secondo il sito svizzero IQAir, che misura la qualità dell’aria, domenica Milano risultava la terza peggiore del mondo con indice 193, dietro solo alle super-inquinate Lahore (Pakistan, con Aqi 252) e Dacca (Bangladesh, con Aqi ). Dal 1° gennaio al 18 febbraio per le polveri sottili PM10 a Milano si sono raggiunti 28 giorni di sforamento della soglia critica consentita. Per il sindaco Beppe Sala si tratta «di rilevazioni di un ente privato», ma ammette che sull’inquinamento Regione e Comune non hanno «fatto miracoli». Eppure l’assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione si dichiara ottimista e annuncia: «Le misure sul miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia proseguono».

