Smith rimpiazzerà Diop 

Sassari. Un centro bonsai ma aggressivo per rimpiazzare Ousmane Diop. La Dinamo ha ingaggiato Taylor Smith, 198 cm di altezza compensati da un quintale di muscoli. L'anno scorso a Verona 11 punti e 7 rimbalzi di media, cifre simili a quelle di Diop anche se con minutaggio decisamente superiore: 30' contro i 19' del senegalese-italiano. Smith è reduce da un'operazione al menisco del ginocchio destro dopo l'infortunio riportato nell'aprile scorso proprio contro il Banco. E di ginocchio si parla anche per Diop: «È stata riscontrata una lesione al menisco. Il giocatore si sottoporrà a intervento chirurgico e inizierà subito il percorso di riabilitazione. I tempi di recupero saranno valutati post operazione dallo staff medico e fisioterapico». Va capito se Smith, fermo da sei mesi, ha recuperato pienamente dall'operazione e qual è la condizione fisica attuale, perché Sassari ha bisogno di un giocatore pronto a giocare subito con un rodaggio non superiore alla settimana, visto che incombono campionato e coppa europea.

Con un solo pivot

Intanto Smith non potrà giocare domani a Varese perché il tesseramento non è stato perfezionato. E si tratta già di uno spareggio tra penultime. Nella conferenza stampa di ieri mattina il coach Piero Bucchi stava ancora «aspettando notizie precise dai medici» su Diop. I comunicati ufficiali sono arrivati dopo. Il tecnico biancoblù ha ammesso che sarà l'alapivot Treier a fare il centro quando esce Gombauld. «Anche McKinnie può dare una mano, dobbiamo essere camaleontici». Se non altro Varese oltre ai 213 cm di Cauley-Stain (10 punti e 9 rimbalzi) non ha altro visto che è infortunato Ulaneo, pivot di 208 cm.

Cosa cambia

Smith è il settimo straniero, quindi nella serie A italiana, a turno, uno degli altri sei dovrà accomodarsi. O meglio, uno degli altri cinque, perché è chiaro che il centro Gombauld sarà sempre dentro. Scelta che il coach Bucchi dovrà fare anzitutto in base alle condizioni fisiche degli stranieri e poi anche alle caratteristiche tecniche dell'avversaria. Con Smith si abbassa ulteriormente un quintetto che già propone due giocatori sotto taglia come il play Whittaker (183cm) e la combo guard Tyree (188cm). E la scelta di dirottare Kruslin (due metri) solo nel ruolo di ala piccola toglie i vantaggi fisici di quando giocava guardia e poteva anche marcare il play avversario dirottando il play biancoblù sulla guardia avversaria.

