«Smettiamola con gli alibi: c’è da studiare e lavorare» 

«C’è un’involuzione culturale probabilmente legata a una generazione che non è più disposta a sacrificarsi nel mezzofondo. Che è fatica. A certe qualità vanno associati allenamenti faticosi, serve mettersi in discussione ogni giorno. C’è poi un aspetto culturale: molti che si stanno approcciando a fare i tecnici non conoscono la storia dell’atletica. Ma in tutti i settori la storia va conosciuta: è la base per programmare come ci vogliamo muovere».

«Non ci possiamo nascondere: è abbastanza deludente. Una nota positiva è il 29° posto del Caglari Marathon Club nel settore assoluto che però da noi è fatto di Master. Siamo in una fase in cui non abbiamo Under 35. Tolti Motzo, Ortu, Deidda (che è ancora Junior) i due fratelli Mei, c’è poco altro. E a Gubbio il primo è stato Abdelkader, che è un Master 40. Nel femminile abbiamo soltanto Elsia Spazzafumo e Roberta Sulas, poi c’è Raimonda Nieddu che non è più tesserata in Sardegna. Siamo lontani anche alla mediocrità: Sulas fa 18’50” nei 5000 ed è la migliore. Anzi, la migliore resta Claudia Pinna che corre ancora più forte di tutte ma è una Master di 45 anni. C’è un buco generazionale incolmabile. E all’orizzonte non si vede niente e nessuno che possa avvicinarsi alla sufficienza».

La Festa del Cross di Gubbio ha bocciato il mezzofondo sardo. Un risultato che magari non va considerato un indicatore assoluto dello stato dell’atletica sarda nel settore ma che si accoppia perfettamente con una tendenza già espressa dalla scarsa presenza negli ordini d’arrivo di atleti sardi in analoghe prove su pista e strada, nelle maratone e mezze maratone, dalla difficoltà ormai annosa ad avvicinarsi a record regionali piuttosto datati. Ce n’è abbastanza per provare ad analizzare la situazione per intuire i motivi e le possibili soluzioni. Cominciando dal responsabile tecnico di Mezzofondo e Fondo della Fidal regionale.

Andrea Cabboi, qual è il suo bilancio di Gubbio?

Proviamo a ipotizzare delle cause?

Possibili soluzioni?

«Da quando ci sono ho provato ad aprire un dialogo. Molti hanno accettato, con qualcun altro facciamo fatica. Sono aumentati i raduni sul territorio, cerco di essere presente e confrontarmi con i tecnici che si avvicinano a chiedere. Nei convegni che stiamo facendo (due negli ultimi tre mesi, uno dei quali scientifico) abbiamo avuto i responsabili della Nazionale assoluta e giovanile. Questo è già qualcosa. Ci sarò bisogno di tempo».

Il settore giovanile era sempre stato vivace.

«A Gubbio mancava soltanto Ismaele Deidda. Non è riuscito a qualificarsi per gli Europei per un infortunio e a quel punto abbiamo deciso di spostare la sua preparazione vegli gli outdoor. Allenare un ragazzo è diventato molto complesso, spesso si spinge troppo sull’acceleratore e questo spiega perché in passato poi non si è riusciti a creare le basi per il futuro e portare i risultati sino a livello assoluto. Questa è una delle cose su cui ragionare. Purtroppo ai ragazzi dobbiamo far capire che ci si deve scontrare con una realtà dura, con atleti che da Allievi sono già forti. Crescendo, non bastano pacche sulle spalle».

Insularità, mancanza di confronti...

«Bisogna smettere di cerc are alibi. Non abbiamo bisogno di piangerci addosso, dobbiamo pensare a studiare, allenarci, metterci sotto e provare a far correre forte questi ragazzi. Non per creare a tutti i costi dei campioni ma perché possano fare al meglio ciò che è nelle loro possibilità. Spesso ci sono aspettative non commisurate con la reale capacità. Abbiamo sogni? Inseguiamoli, ma c’è bisogno di allenarsi. Con metodo, con aggiornamento e con una programmazione adeguata».

