Smercio di cocaina, arrestato un 57enne 

A metterlo nei guai è stato il continuo flusso di persone che entravano e uscivano dalla sua abitazione: i carabinieri della stazione di Sarroch hanno capito subito che quelli non fossero ospiti ma clienti pronti ad acquistare dal padrone di casa, Alessandro Fanni, 57 anni, dosi di cocaina.

L’arresto dell’uomo, poi trasferito nel carcere di Uta, è arrivato dopo un’attività investigativa portata avanti dai carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Emanuele Ghiani. A insospettire i militari era stato l’andirivieni di persone che raggiungevano la casa di Fanni per poi restarci solo per pochi minuti. In seguito al controllo su uno dei clienti, trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina, i carabinieri hanno perquisito la casa di Alessandro Fanni, dove sono stati trovati 37 grammi di cocaina parzialmente suddivisa in dosi, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. (i. m.)

