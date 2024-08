Smerciano droga all’Arabax, due ragazzi finiscono nei guai 

Avrebbero voluto smerciare droga all’Arabax festival ma sono stati arrestati dai carabinieri. Nel corso dei quattro giorni della manifestazione, tra l’11 e il 14 agosto, i militari hanno effettuato numerosi controlli: in totale sono stati trovati 5,8 grammi di cocaina, 170 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. Nei guai un 32enne di Tortolì, sorpreso con la cocaina già suddivisa in dosi, e un 25enne di Lanusei trovato in possesso di 152 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I controlli hanno anche portato al sequestro di un coltello, nascosto in uno zaino, con una lama di 12 centimetri. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri di Lanusei con i colleghi di Jerzu. ( ro. se. )

