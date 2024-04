Smentite trattative con gli americani 

Nella tarda mattinata di ieri il radiogiornale regionale della Rai ha diffuso una indiscrezione legata alla possibile cessione del Cagliari: “un gruppo messicano che fa capo all’imprenditore miliardario Marcos Achar Levy sarebbe interessato ad acquistare la società”, tanto da aver fatto un tour ad Assemini chiuso dalla partita alla Unipol Domus, vinta dai rossoblù con l’Atalanta. Il gruppo di emissari avrebbe anche cenato nel ristorante di Palazzo Tirso con alcuni rappresentanti del club.

Nelle prime ore del pomeriggio, poi, la smentita del club, che attraverso alcuni dirigenti ha negato l’esistenza di trattative legate alla cessione della maggioranza.

Tuttavia, un gruppo di giovani americani, accompagnati da un emissario svizzero, è stato accompagnato dall’hotel Palazzo Tirso alla partita, domenica sera, lasciando la Domus a dieci minuti dalla fine per dirigersi all’aeroporto di Elmas nel settore dell’Aviazione civile, da dove decollano i voli privati. Il cittadino svizzero non si sarebbe imbarcato ma sarebbe rimasto in città almeno fino a lunedì. (red.spo.)

