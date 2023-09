Smascherato il ladro seriale che colpiva nelle farmacie 

Una indagine certosina portata avanti fra interrogatori, appostamenti ma soprattutto attraverso l’esame delle immagini delle telecamere piazzate dentro e fuori le farmacie prese di mira. Una inchiesta che poi si è incrociata con quella su un furto ai danni di una operatrice sanitaria alla quale era stato sottratto il portafoglio con dentro il bancomat poi utilizzato per pagare le bevute al bar. Sotto accusa è finito un 39enne quartese, già noto alla forze dell’ordine. Una sorta di ladro seriale col vizio dei colpi in farmacia.

L'indagato avrebbe messo a segno almeno due colpi in altrettante farmacie rubando nelle ore di apertura oggetti, profumi e altri materiali da banco che nascondeva in uno zaino. I carabinieri lo hanno smascherato seguendo anche le immagini delle telecamere e attraverso altri accertamenti: ad agire nelle farmacie di piazza Sant'Elena e di via Danimarca sarebbe sarebbe stato sempre lui.

Ma il 39enne è stato denunciato anche per ricettazione per avere usato un bancomat sottratto ad una dipendente della Asl, effettuando piccoli pagamenti per pagare le bevute al bar.

Un lavoro paziente quello dei carabinieri che passando al setaccio più di un esercizio commerciale hanno notato che a utilizzare la carta era sempre la stessa persona. Che inoltre corrispondeva all’identikit dell’autore dei furti nelle farmacie di piazza Sant’Elena e di via Danimarca dove agiva sempre con lo stesso modus operandi: entrato in farmacia, approfittava dei momento di distrazione dei titolari e dei clienti avvicinandosi al bancone per arraffare al momento opportuno quanto trovava vi trovava. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della stazione coordinati dal luogotenente Francesco Cantarelli.Un’inchiesta che probabilmente non è ancora finita. I militari della Compagnia di Quartu starebbero verificando anche eventuali responsabilità del 30enne per altri furti avvenuti in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA