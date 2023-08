Smascherati i ladri delle carte di credito: due denunce 

Ladri in trasferta, da Cagliari e da Assemini sino a Monserrato per rubare dentro le auto in sosta, alla ricerca di carte di credito e di portafogli con soldi in contanti. I protagonisti, due giovani di 33 e di 29 anni, sono stati smascherati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Monserrato con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento.

Sono stati identificati dopo aver effettuato un prelievo di sigarette dal distributore automatico della tabaccheria “Pisano” di via del Redentore a Monserrato e sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza interno all’esercizio. Per piccole cifre, infatti, è possibile utilizzare le carte senza digitare il pin, almeno fino a quando la carta non viene bloccata. Tante le operazioni messe a segno dai carabinieri della stazione di Monserrato negli ultimi tempi anche con l’arresto di diversi ladri colti in flagrante.

Le indagini vanno avanti ora su tre episodi simili. Si sta seguendo una pista precisa che potrebbe presto fare chiarezza sull’utilizzo delle carte di credito sottratte ad automobilisti che incautamente le hanno lasciate dentro gli abitacoli. Sono in corso le verifiche. Sulla vicenda è stato già inviato un primo dettagliato rapporto in Procura.

Intanto il comandante della Compagnia di Quartu Michele Cerri ha disposto una serie di controlli su tutto il territorio della Compagnia con appostamenti e posti di blocco nella zone più a rischio dell’hinterland. Mobilitati i militari di tutte le stazione e del Nucleo operativo e Radiomobile.

RIPRODUZIONE RISERVATA