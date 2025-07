Smascherati dalle telecamere 

Svolta nelle indagini per il furto di un mezzo dei barracelli e per l’incendio di un’auto, in pieno centro a Bitti. A quattro mesi da entrambi i fatti, i carabinieri hanno denunciato i presunti responsabili, individuati grazie alle immagini della videosorveglianza.

Mezzo del Comune

Due persone sono state denunciate per il furto del Land Rover Defender di proprietà del Comune e in uso alla compagnia barracellare, verificatosi nella prima mattinata del 12 marzo. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di risalire a due uomini che hanno precedenti per reati contro il patrimonio. Fondamentale nelle indagini l’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale che hanno permesso di riconoscere gli autori del furto. Nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura di Nuoro, ieri mattina è stata ritrovata una maschera di Carnevale, utilizzata da uno degli autori del furto.

Blitz incendiario

I carabinieri hanno anche denunciato il presunto responsabile dell’incendio dell’Alfa Romeo Giulietta, di proprietà di una trentenne, avvenuto nella prima mattinata dell’8 marzo nella via Brigata Sassari.Le fiamme ,che avevano provocato ingenti danni al veicolo, erano state domate dai vigili del fuoco che hanno accertato l’origine dolosa.

Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare un uomo, con precedenti specifici. All’origine del raid ci sarebbero futili motivi dovuti a un banale litigio. L’uomo avrebbe cosparso il veicolo di liquido infiammabile.

Le indagini

Anche in questo caso per risalire all’identità del responsabile sono state preziose le immagini, estrapolate da diverse telecamere della zona la cui analisi ha permesso di verificare gli spostamenti dell’uomo e di poterlo riconoscere.

L’allarme

L’identità delle persone denunciate per il furto e per l’incendio dell’auto non sono state rese note. Intanto, proseguono nel massimo riserbo le indagini per fare luce su altri raid incendiari e sulla doppia rapina nella casa di una pensionata che hanno suscitato crescente allarme nella comunità. A partire da gennaio si è registrata una sequenza di episodi, tutti nel centro abitato, che hanno preso di mira vetture parcheggiate e date alle fiamme.

