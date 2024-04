Smart working, ritorno al passato 

Sarà meno facile lavorare da casa: per l'opportunità ma anche l'onere di produrre direttamente da casa propria si torna infatti alle vecchie norme. Ma le possibilità offerte dal lavoro smart (conciliazione dei tempi della famiglia, minor inquinamento e congestione delle città, ad esempio) hanno lasciato il segno e ora si ipotizza un'evoluzione di questo strumento. Non solo: si inizia anche ad incardinare in Parlamento la discussione sulla settimana corta: inizia giovedì in sede referente in Commissione Lavoro della Camera, l'avvio dell'esame della proposta di legge delle opposizioni. A partire da ieri intanto finisce lo smart working garantito dalle procedure semplificate attivate durante il Covid (ad esempio per alcune patologie) e sarà possibile soltanto affidarsi agli accordi individuali tra azienda e lavoratori. Una nuova fase per un fenomeno in crescita: dopo i picchi della pandemia e una riduzione, nel 2023 i lavoratori da remoto si assestano a 3,585 milioni, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il 541% in più rispetto al pre-Covid. Nel 2024 si stima saranno 3,65 milioni gli smart worker in Italia, rilevava l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.

