Smart center aperto alle imprese 

Lo Smart Center, l’insieme di servizi per la popolazione attivato nel primo piano del Municipio di piazza Pilar, apre le sue porte alle aziende di Villamassargia.

Oggi, alle 17, verrà inaugurato il primo ciclo d’incontri con cui si intendono presentare nel dettaglio i servizi e le facilitazioni offerte dalla nuova struttura alle varie attività locali. In particolare, l’incontro odierno è riservato alle imprese ed alle realtà commerciali del paese che hanno l’ambizione di crescere e restare competitive nell’era del digitale. Previsto un focus sulle piccole imprese con l’analisi delle sfide e delle possibilità cucite su misura per le attività del territorio, ma anche l’analisi dei finanziamenti e degli incentivi economici più vantaggiosi che verranno presentati in maniera semplice dalle facilitatrici che si occupano di rispondere allo sportello. (s. f.)

