Smart, 12 anni di promesse e incuria 

Una connotazione vera e propria non l’ha mai avuta. Prima area mercatale, poi spazio per le esercitazioni delle autoscuole cittadine, quindi centro di raccolta farmaci per i profughi. E ancora hot-spot per l’esecuzione dei tamponi drive-in durante il primo periodo Covid e punto di distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata. Eppure se si sommano i giorni di apertura dello Smart di Torangius, probabilmente non si riesce a coprire neppure un decimo dei suoi dodici anni di vita. A chi costeggia via Fermi oggi la zona appare così: un’isola deserta con la gramigna in fiore in un quartiere che reclama attenzione.

Il progetto

Per ripercorrere la storia dello Smart, acronimo di Spazio mercatale e per le attività ricreative di Torangius, bisogna riavvolgere il nastro fino al 2004 quando, sindaco Antonio Barberio, in Consiglio passa la proposta dell’allora assessore alle Attività produttive, Giuseppe Sanna, per la realizzazione dell’area con i fondi della Legge 37. Non che sia stato sufficiente uno schiocco di dita per passare dalle parole ai fatti.

Per assistere al taglio del nastro si deve attendere fino al 2011 con Angela Nonnis alla guida del Comune e gli assessori ai Lavori pubblici e al Commercio Andrea Lutzu e Alessio Putzu. Le aspettative sono alte per quella mega struttura di 8mila metri quadrati, costata 610mila euro, con parcheggi, servizi igienici e una capienza in grado di ospitare fino a 2mila persone.

«Commercio e spettacoli»

«Si tratta di un’opera importante, che unisce commercio e spettacoli e che dà un senso al rione e alla città», dichiarava Lutzu. «Smart risponde alla domanda di spazi per spettacoli», rilanciava il delegato allo Sport Marzio Schintu. Ed in effetti a tenerlo a battesimo era stata una scuola di danza. Due serate, poi nulla più fino al 2012, primo cittadino Guido Tendas.

A febbraio il Comune organizza una festa «per offrire ai cittadini, ai commercianti e a tutti i potenziali utilizzatori una dimostrazione della versatilità dell’area, anche a fini culturali, sportivi e di spettacolo». A festeggiamenti finiti, però, i cancelli si richiudono. Prova a riaprirli nel 2014 Tore Scintu, assessore alle Attività Produttive.

«Mercato rionale»

«Lo Smart è rimasto troppo tempo chiuso e infatti stiamo predisponendo un bando per aprire il mercato rionale il sabato, insieme alla Coldiretti», annunciava nel 2014. Obiettivo raggiunto un anno più tardi, ma naufragato nell’arco di pochi mesi. Pochi ambulanti e pochissimi clienti.

Autoscuole e accuse

Da qui la decisione di voltare pagina e affidare quegli 8mila metri quadri a un consorzio di autoscuole «per l’esercitazione e gli esami dei candidati iscritti al registro del Gamor». Nel 2017 la fascia tricolore passa ad Andrea Lutzu, ma lo Smart non decolla e a denunciare le pessime condizioni in cui versa ci pensa Peppi Puddu, oggi presidente dell’Assemblea civica, all’epoca tra i banchi della minoranza. «Mesi di degrado ma nessuno ci mette rimedio. Anche questa è la triste realtà della nostra Oristano», scriveva sui social.

Area jolly

Negli anni successivi l’area jolly diventa una volta centro di consegna dei mastelli, un’altra sede dell’esercito per l’esecuzione dei tamponi e infine punto di raccolta farmaci per i profughi. Di grandi eventi neppure l’ombra.

Altre promesse

Nel 2020 un pensierino lo fa Massimiliano Sanna, allora vicesindaco. Ma resta solo un pensiero.

«Per le sue caratteristiche lo Smart si presta ad ospitare iniziative sportive e spettacoli, anche alla luce degli interventi in corso a Torangius - ripete oggi da primo cittadino - è nostra intenzione valorizzarlo». Ma al momento di un progetto concreto non se n’è neppure parlato in Giunta.

