Smantellato il cimitero delle auto 

Il cimitero di vecchie auto accanto al campo rom di Pitz’e Pranu - in gran parte bruciate - non c’è più. Sono 264 le carcasse, compresi furgoni e persino uno scuolabus, portati via dalla ditta incaricata dal Comune e smaltiti. Ne restano soltanto otto perché il proprietario - uno dei residenti del campo sosta nella campagna di Selargius - si è opposto con forza alla rimozione. Ma è solo questione di tempo.

Rimozione completata

È il bilancio dell’operazione pulizia pianificata dal Comune dopo una serie di incontri in Prefettura - l’ultimo anche con Città metropolitana, Asl, Regione, e Comune di Settimo San Pietro - e il sollecito del Ministero dell’Ambiente che chiedeva spiegazioni sulla bomba ecologica nella località dell’agro. Nei giorni scorsi da piazza Cellarium è partita la nota indirizzata al Prefetto dove viene comunicata la fine del servizio di rimozione dei relitti nel campo rom: «Le attività iniziate il 19 marzo si sono concluse il 9 maggio. In totale sono stati ritirati 264 carcasse d’auto e rottami ferrosi presenti nella zona».

Nel documento viene anche segnalato che «non si è potuto dar corso al ritiro di 8 veicoli, alcuni anche con targa, in quanto un occupante del campo rivendica la proprietà e si è opposto alla rimozione perché», si legge sempre nel documento comunale, «deve smontarli». Non sono serviti neanche i diversi interventi della Polizia locale che si è occupata dell’attività di verifica dei relitti presenti nell’area del campo sosta: «L’uomo si è opposto anche con la forza», viene spiegato nella comunicazione inviata al Prefetto.

Il nodo bonifica

Ora la priorità è monitorare la zona per evitare che riparta l’accumulo di vecchie auto. E trovare le risorse per quella bonifica che si attende da anni per eliminare qualsiasi tipo di inquinamento ambientale nella collina di Pitz’e Pranu. «È già stato fatto uno studio che abbiamo affidato a un gruppo di ingegneri esterni dove veniva prevista una spesa iniziale di 1 milione di euro, importo che ora non basta più», ammette il sindaco Gigi Concu. I fondi necessari si aggirano infatti intorno ai 4 milioni.

«Risorse che contiamo ci vengano finanziate dalla Regione, con la collaborazione della Città metropolitana, anche perché questa situazione non possiamo affrontarla da soli come Comune», ribadisce Concu. Sullo sfondo resta l’altra emergenza legata al campo rom, quella abitativa: «Occorre trovare una sistemazione alle famiglie che ancora vivono lì, e anche in questo caso servirà un aiuto della Regione a supporto del lavoro che da anni sta portando avanti il nostro assessorato alle Politiche sociali nel difficile percorso di inclusione sociale dei bambini e degli adulti rom presenti nel territorio comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA