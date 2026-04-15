«Smaltite la discarica di bossoli» 

Sacchi pieni di bossoli abbandonati, frammenti di piattelli sparsi nel terreno e plastica che affiora tra la vegetazione: è questa l’immagine che si presenta a chi passa davanti all’area del tiro a volo di Torregrande. Dopo gli avvisi bonari e i solleciti rimasti senza risposta, il Comune è passato agli atti formali con un’ordinanza. Il provvedimento firmato dal sindaco, Massimiliano Sanna, arriva al termine di mesi di segnalazioni e verifiche e impone la bonifica dell’area al concessionario dell’impianto. Al centro della vicenda la presenza, accertata da sopralluoghi tecnici, di rifiuti legati all’attività di tiro: bossoli, residui di cartucce, borre in plastica. Una situazione che, secondo quanto emerge dagli atti, si trascina almeno dall’estate scorsa, con segnalazioni arrivate anche da enti e autorità ambientali.

Nonostante le rassicurazioni iniziali e la disponibilità dichiarata a intervenire, i termini concessi – fino a 60 giorni – sono scaduti senza che le operazioni di pulizia siano state completate. Da qui la decisione del sindaco di intervenire con un’ordinanza che impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti entro 30 giorni. ( m. g. )

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