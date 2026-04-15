VaiOnline
Torregrande.
16 aprile 2026 alle 00:09

«Smaltite la discarica di bossoli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sacchi pieni di bossoli abbandonati, frammenti di piattelli sparsi nel terreno e plastica che affiora tra la vegetazione: è questa l’immagine che si presenta a chi passa davanti all’area del tiro a volo di Torregrande. Dopo gli avvisi bonari e i solleciti rimasti senza risposta, il Comune è passato agli atti formali con un’ordinanza. Il provvedimento firmato dal sindaco, Massimiliano Sanna, arriva al termine di mesi di segnalazioni e verifiche e impone la bonifica dell’area al concessionario dell’impianto. Al centro della vicenda la presenza, accertata da sopralluoghi tecnici, di rifiuti legati all’attività di tiro: bossoli, residui di cartucce, borre in plastica. Una situazione che, secondo quanto emerge dagli atti, si trascina almeno dall’estate scorsa, con segnalazioni arrivate anche da enti e autorità ambientali.

Nonostante le rassicurazioni iniziali e la disponibilità dichiarata a intervenire, i termini concessi – fino a 60 giorni – sono scaduti senza che le operazioni di pulizia siano state completate. Da qui la decisione del sindaco di intervenire con un’ordinanza che impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti entro 30 giorni. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato

L’ipotesi per limitare l’impatto del conflitto Ma Salvini la boccia: «Un pannicello caldo» 
La crisi

«Non c’è più rapporto con Meloni»

Nuovo affondo di Trump: «Ci nega l’aiuto, non vuole essere coinvolta» 
Il giallo

Precipita dalla finestra: omicidio?

Trovata morta una 66enne, indagato l’anziano proprietario di casa 
Matteo Vercelli
Consiglio

Asl, Todde nomina gli ultimi due manager

Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra 
Roberto Murgia
L’inchiesta

«Non ti disturbo più: che fai, mi spari?»

L’audio choc del personal trainer 42enne freddato a Foggia 