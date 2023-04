Smaltite 7mila tonnellate di rifiuti 

Intanto da un anno l’ecocentro di Sa Serrixedda ha imposto regole severe con l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e riciclare il più possibile. E a vedere i numeri, sembrerebbe anche che lo scopo si stia raggiungendo, se non fosse per chi getta qualunque cosa in strada e per le campagne. Adesso comunque chi arriva all’ecocentro, dopo avere fatto la fila e avere mostrato la card che certifica la regolare iscrizione alla Tari, non può più gettare via ciò che vuole.

Funziona a pieno regime l’ecocentro comunale di Sa Serrixedda e dopo un anno di gestione con le nuove regole che hanno di fatto ridotto le quantità di rifiuti che è possibile conferire, è tempo di bilanci. In dodici mesi sono state smaltite nella struttura della De Vizia 7.292 tonnellate di rifiuti.

Cosa buttano i quartesi

Di queste la più alta percentuale, come era prevedibile, spetta al secco con il 31%. Al secondo posto il verde, con scarti di potature e rasature di prati che raggiunge il 20%. E poi c’è un 7% ciascuno per legno e vetro, un 9% per la carta e un 10% per l’umido. Stupisce, ma non troppo se si guarda alle discariche distribuite in città e in campagna, un solo 3% di ingombranti, tra mobili, elettrodomestici e così via. Perché purtroppo la piaga dei depositi abusivi di spazzatura non accenna a diminuire nonostante multe e controlli serrati. Basti pensare che ogni anno il Comune spende oltre centomila euro per bonificare le discariche, una piaga annosa che non si riesce ancora a sconfiggere.

Nuove regole

Intanto da un anno l’ecocentro di Sa Serrixedda ha imposto regole severe con l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e riciclare il più possibile. E a vedere i numeri, sembrerebbe anche che lo scopo si stia raggiungendo, se non fosse per chi getta qualunque cosa in strada e per le campagne. Adesso comunque chi arriva all’ecocentro, dopo avere fatto la fila e avere mostrato la card che certifica la regolare iscrizione alla Tari, non può più gettare via ciò che vuole.

Per quanto riguarda carta, cartone, plastica e vetro si possono smaltire una volta alla settimana rispettivamente due sacchi da cento litri. Si riduce a un sacco da 100 litri alla settimana invece il conferimento di imballaggi metallici e rifiuti urbani non differenziati. Lo scopo fondamentale infatti è ridurre proprio la produzione di secco il cui ritiro anche a domicilio si ridurrà nei prossimi anni diventando quindicinale. Notevole anche la riduzione per pneumatici, ingombranti e macerie. Ma sono purtroppo centinaia quelli che invece vengono abbandonati nei terreni e persino in centro storico.

Gli utenti

«Mi reco spesso all’ecocentro e devo dire che non ho mai avuto grossi problemi» racconta Valentina Murru 50 anni, «io porto in genere piccole quantità di rifiuti soprattutto indifferenziato, e quindi queste nuove limitazioni non mi hanno creato nessun disagio». Detto questo, «il problema semmai è quello di questi contenitori troppo piccoli che hanno distribuito con l’avvio del porta a porta. Insufficienti soprattutto per la carta, il vetro e la plastica e se lasci le buste fuori non le ritirano».

Anche Antonia Cicotta 84 anni va spesso dell’ecocentro. «Non c’è nemmeno tanta attesa. Basta evitare i giorni più affollati e in poco tempo, sbrighi tutto», dice. «Mi è capitato di andare anche per portare dei televisori che non usavo più e ho fatto tutto senza problemi. Il problema è che molto spesso non rispondono al telefono per prenotare il ritiro degli ingombranti a casa e allora devi andare per forza a Sa Serrixedda».

