Smaltire costa caro, meglio il riuso 

Via libera all’appalto dei rifiuti da 46 milioni di euro dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”. Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla Teknoservice contro l’aggiudicazione del servizio in favore di Formula Ambiente, vincitrice della gara per i prossimi otto anni. È la fine di un incubo per i sindaci dei Comuni di Samassi, Serramanna, Serrenti, San Gavino, Sardara e Pabillonis che si sono subito incontrati per programmare al meglio il servizio. Fra le novità la riapertura de “centri di riuso”, locali dove conferire oggetti riutilizzabili, idea scaturita dall’aumento dei costi in discarica che passa da 160 euro a tonnellata a 450 euro.

La sentenza

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso e accolto le tesi difensive dei Comuni e dell’impresa vincitrice che si sono opposti ai rilievi della Teknoservice, seconda classificata, che chiedeva l’annullamento della gara. Bocciata la contestazione della ricorrente secondo cui «l’offerta economica è anomala», in particolare il premio di produttività annuo da versare agli operatori che Formula Ambiente ha aumentato del 200 per cento «rispetto a quello indicato nel capitolato, percependo così un punteggio aggiuntivo, ma insostenibile sul piano economico». Respinta anche «la considerazione sull’impossibilità per ogni intervento di compiere due viaggi in due ore all’impianto di smaltimento del secco al consorzio Cisa e al Tecnocasic di Cagliari». Per i giudici «quando il progettista realizza la proposta non è tenuto a specificare il tempo da impiegare». Infine il Tar ha ritenuto «legittimo l’operato della commissione di gara, avendo redatto un unico verbale a giugno del 2022, includendo però il contenuto delle sedute a distanza delle offerte tecniche».

I sindaci

Superato il timore di trovarsi alle prese con una nuova gara, con la raccolta porta a porta sospesa e i rifiuti sparsi ovunque, i sindaci hanno subito incontrato i nuovi operatori ecologici per l’avvio del progetto e la firma sul contratto. «È stata anche l’occasione – ricorda il presidente dell’Unione, il primo cittadino di Pabillonis, Riccardo Sanna – di fare il punto sui primi due mesi di attività. Ma è sul futuro che ci siamo maggiormente concentrati. Lo spazzamento dei centri abitati, la consegna alle famiglie dei kit per la raccolta. E poi la novità di aprire in ciascun Comune un locale dove conferire gli ingombranti. Materiali che potranno essere riciclati da chiunque ne faccia richiesta, col vantaggio di un risparmio in bolletta per il costo alle stelle dello smaltimento».