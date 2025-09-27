VaiOnline
Tergu.
28 settembre 2025 alle 00:53

Smaltimento rifiuti, proteste nell’impianto 

Sindacati sul piede di guerra dopo alcuni episodi, tutti da chiarire, che sarebbero avvenuti nell’impianto di selezione e cernita dei rifiuti di Tergu. La struttura è importante, opera nel Sassarese e in Gallura ed è gestita da due cooperative. Stando a una nota della Cgil Funzione pubblica un dipendente dell’impianto sarebbe stato licenziato dopo avere segnalato «una situazione allarmante in termini di sicurezza e condizioni lavorative, tanto più preoccupante considerando la delicatezza del settore dei rifiuti».

I fatti sarebbero già al vaglio di organismi di controllo, ma intanto la Cgil Funzione pubblica è passata all’attacco. Il segretario provinciale, Paolo Dettori, spiega: «Questa situazione riguarda tutto il territorio del Nord Sardegna e stiamo predisponendo la nostra risposta. Tutto parte dalla decisione di alcuni lavoratori, che si sono iscritti alla Cgil Fp. Una delle due aziende coinvolte non solo ha ignorato la nostra richiesta formale di incontro per discutere di condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ma ha anche licenziato, senza alcuna motivazione fondata, un lavoratore appena eletto rappresentante sindacale. Apriamo una vertenza dura contro l’azienda, chiedendo l’intervento degli organismi competenti. Mercoledì prossimo daremo il via alla mobilitazione con una conferenza stampa e un sit-in, a cui seguiranno tutte le azioni legali necessarie per tutelare il lavoratore licenziato e tutti coloro che vorranno unirsi alla battaglia per un lavoro più giusto e sicuro. La Camera del Lavoro della Gallura esprime piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e parteciperà al sit-in con una propria delegazione».

Le società che gestiscono l’impianto si sono già affidate ad un legale.

