Smaltimento dei rifiuti, tariffe più leggere e rimborsi 

Tariffe più leggere per lo smaltimento dei rifiuti. Dopo la stangata di inizio 2023, i Comuni che conferiscono nell’impianto di Masangionis sono pronti a raccogliere i frutti del contributo regionale di 10 milioni di euro a copertura dei costi di investimento pluriennali sostenuti dal Consorzio industriale. L’assessorato regionale all’Ambiente ha confermato l’impegno finanziario che consentirà di abbattere le tariffe, specie per il conferimento della frazione indifferenziata. Fino a fine anno, per una tonnellata di “secco” si spenderanno 209,61 euro contro i 292,40 applicati in assenza di contributo. Per l’organico la tassa scende da 110,50 euro a tonnellata a 108,82. Il Nucleo industriale procederà al conguaglio delle somme già versate a seguito delle fatture emesse con le precedenti tariffe: significa che nelle casse di Comuni e Unioni di Comuni rientra un milione 200 euro. Il beneficio si tradurrà in un risparmio per i cittadini sulla Tari. Per il presidente del Consorzio, Gianluigi Carta «questo passaggio certifica l’avvenuto raggiungimento dell’importante obiettivo di un significativo contenimento delle tariffe di smaltimento rifiuti, pesantemente influenzate dai fenomeni inflazionistici e dalle particolari situazioni operative dell’impianto Consortile di smaltimento ampiamente descritte». Il finanziamento era stato inserito nel collegato alla Finanziaria con un emendamento bipartisan dei consiglieri regionali oristanesi.