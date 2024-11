Smaltimento dei rifiuti, il Comune cerca aziende specializzate 

Nell’attesa che riparta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori dell’ecocentro comunale, l’amministrazione è alla ricerca di operatori a cui affidare per il biennio 2025-2026 il servizio di conferimento di determinate tipologie di rifiuto acquisite dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio di Monserrato. Si tratta di plastiche dure, imballaggi di legno, metallo, vetro e materiali compositi, farmaci, oli esausti, prodotti fotochimici, solventi, pneumatici, toner per stampanti e altre tipologie di rifiuto non ordinari. Nell’avviso pubblicato sul proprio sito, il Comune specifica che gli interessati hanno tempo fino al 14 novembre per presentare la propria candidatura. Una volta costituito l’elenco di operatori interessati, i soggetti saranno invitati alla successiva procedura senza bando. L’obiettivo è di «garantire il regolare conferimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale», si legge nel testo dell’avviso pubblico. «Al fine di consentire una efficiente gestione del servizio di igiene urbana», continua il documento, «lo stabilimento di conferimento dei rifiuti dovrà essere al massimo entro un raggio di 55 chilometri dal centro di Monserrato».

