VaiOnline
Uta.
05 novembre 2025 alle 00:16

Smaltimento acque meteoriche, mai più allagamenti con la nuova rete 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Uta sta per iniziare il secondo lotto di lavori per l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con 350 mila euro finanziati dalla Regione Sardegna. L’intervento riguarda in particolare la zona di monte di via Is Prunisceddas, spesso interessata da fenomeni di allagamento durante gli eventi meteorici più intensi. Il progetto prevede la realizzazione ex novo di un sistema di drenaggio nelle vie Pintulinu, Pergolesi e Beethoven, attualmente sprovviste di rete adeguata, al fine di intercettare e ridistribuire le acque piovane in modo più efficiente e conforme al principio di invarianza idraulica. I lavori consentiranno di alleggerire il carico idraulico sui tratti di canale oggi più critici e di migliorare la capacità di deflusso generale. Il nuovo collettore principale sarà posato lungo via Pintulinu e dotato di caditoie laterali e pozzetti d’ispezione per garantire un sistema moderno e funzionale.

«Con questo secondo lotto proseguiamo un lavoro importante che risponde a una delle esigenze prioritarie per la comunità: la sicurezza idraulica del nostro centro abitato», dice l’assessora Michela Mua. «L’intervento in via Pintulinu rappresenta un passo concreto nella prevenzione degli allagamenti. Si tratta di un’opera strategica che guarda anche al futuro, perché tiene conto delle nuove previsioni urbanistiche e applica il principio di invarianza idraulica. Ringrazio gli uffici comunali e la Regione Sardegna per la collaborazione e l’attenzione dimostrata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 