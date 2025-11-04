Smaltimento acque meteoriche, mai più allagamenti con la nuova rete 

A Uta sta per iniziare il secondo lotto di lavori per l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con 350 mila euro finanziati dalla Regione Sardegna. L’intervento riguarda in particolare la zona di monte di via Is Prunisceddas, spesso interessata da fenomeni di allagamento durante gli eventi meteorici più intensi. Il progetto prevede la realizzazione ex novo di un sistema di drenaggio nelle vie Pintulinu, Pergolesi e Beethoven, attualmente sprovviste di rete adeguata, al fine di intercettare e ridistribuire le acque piovane in modo più efficiente e conforme al principio di invarianza idraulica. I lavori consentiranno di alleggerire il carico idraulico sui tratti di canale oggi più critici e di migliorare la capacità di deflusso generale. Il nuovo collettore principale sarà posato lungo via Pintulinu e dotato di caditoie laterali e pozzetti d’ispezione per garantire un sistema moderno e funzionale.

«Con questo secondo lotto proseguiamo un lavoro importante che risponde a una delle esigenze prioritarie per la comunità: la sicurezza idraulica del nostro centro abitato», dice l’assessora Michela Mua. «L’intervento in via Pintulinu rappresenta un passo concreto nella prevenzione degli allagamenti. Si tratta di un’opera strategica che guarda anche al futuro, perché tiene conto delle nuove previsioni urbanistiche e applica il principio di invarianza idraulica. Ringrazio gli uffici comunali e la Regione Sardegna per la collaborazione e l’attenzione dimostrata».

