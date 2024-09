Slow Food, suino sardo in vetrina 

Era presente anche San Basilio con l’azienda agricola e il salumificio artigianale di Gianfranco Lecca, al salone del gusto “Terra Madre” promosso da Slow Food che si è svolto a Torino dal 26 a ieri.

La presenza dell’azienda che ha promosso il suino sardo è una grande notizia non solo per la regione, che può finalmente tornare a commerciale un prodotto che ha rischiato di scomparire a causa della peste suina, ma anche e soprattutto una grande vetrina per l’azienda del Gerrei, che avrà un grande impatto positivi in termini di visibilità.

Il suino sardo è diventato presidio slow food nel novembre del 2023. Il riconoscimento, si legge in un comunicato stampa, «è un segnale, per sottolineare l’importanza di promuovere forme di allevamento locali e pratiche di trasformazione virtuose, per evitare che si commercializzino carni che arrivano da fuori regione e che in Sardegna vengono solo trasformate. Abbiamo una razza autoctona da sostenere e valorizzare, simbolo della biodiversità locale e fortemente integrata nell’ambiente».

Al fianco delle aziende sarde presenti a Torino c’erano Rocco Piras del presidio Slow Food e Sebastiano Porcu di Agris Sardegna, tra i grandi artefici del riconoscimento della razza: «Dibattiti, esposizioni, degustazioni e vendita sono un segnale chiaro del vento che sta cambiando, dopo anni bui». (s. m.)

