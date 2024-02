Slovenia-Decimomannu: da sola a 98 anni mille chilometri per votare 

«Sì, sono tornata a Decimomannu per votare». Non l’hanno spaventata nè l’età, 98 anni, nè la distanza, oltre mille chilometri da Nova Gorica (Slovenia) dove risiede da tanti anni sino al suo paese natale. Mercede Porcu, senza dire niente a figli e nipoti, ha preso l’aereo e il taxi e venerdì si è presentata in Municipio a Decimomannu per ritirare la scheda elettorale: ««Ho ricevuto l’invito della sindaca per esprimere il mio voto, ed eccomi qua. Con l’occasione, dopo 25 anni dall’ultima volta, sono potuta tornare nel mio amato paese». E ieri il rito del voto. «Sono davvero contenta».

La protagonista

Nata a Decimomannu nell’aprile del 1926, aveva diversi fratelli, tra i quali il compianto Orazio Porcu, organista parrocchiale cieco. Si è sposata giovanissima con un militare sloveno della banda musicale della Brigata Sassari. Dopo i primi anni trascorsi a Decimomannu, dove è nato il primo figlio, si sono trasferiti tutti al confine tra il Friuli e la Slovenia, dove tutt’ora vive insieme a un nipote. Il segreto per restare attivi dopo un lungo trascorso da governante per una famiglia italiana? «Lavorare l’orto, cantare, suonare la fisarmonica e andare in bicicletta». Ogni tanto si concede« un salto al casinò» e guarda sempre «la tv italiana».

Il viaggio

Mercede Porcu è iscritta agli elenchi Aire come cittadina italiana residente all’estero. Il voto per corrispondenza, di cui avrebbe avuto diritto, non le è bastato. Una volta ricevuta la cartolina “di invito al voto” con la firma autografa in penna blu della sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu, la quasi centenaria ha fatto di testa sua. Prima si è consultata con la figlia che, considerata l'età molto avanzata e gli inevitabili acciacchi, ha preferito evitarle le fatiche del viaggio e deciso di non accompagnarla in Sardegna.

L’emigrata però ormai era decisa e qualche giorno fa, senza dir nulla a nessuno, ha fatto la valigia ed è partita. L’aeroporto più vicino a Nova Gorica è Ronchi dei Legionari, vicino Trieste. Ma in questo periodo non ci sono voli diretti per Cagliari, per cui ha dovuto fare scalo a Roma. All'aeroporto isolano ha ritirato la valigia - risultata poi di un’altra persona - e con un taxi ha raggiunto Decimo.

In paese

Prima tappa? L’ufficio anagrafe per farsi stampare la tessera elettorale. Qui le è stato spiegato che avrebbe avuto diritto al rimborso del solo viaggio, non del vitto e alloggio. Senza scoraggiarsi è uscita dal Municipio ed è andata alla ricerca dei familiari residenti ancora a Decimomannu. Non conoscendo più nessuno ha chiesto informazioni nella prima persona che ha trovato, la titolare di un negozio di frutta e verdura in via Nazionale. Maria Porcu, 60 anni, titolare dell'attività, sentita la storia ha chiamato subito il vicesindaco Massimiliano Mameli e i carabinieri che, poco dopo, sono giunti da Uta. L’avevano segnalata come scomparsa dalla Slovenia e determinante è stato il loro intervento: in breve tempo hanno rintracciato il nipote Luca Porcu che l’ha accolta e la ospiterà ia casa sino a martedì.

La sindaca

«Sono stata contattata dai carabinieri e non nascondo che per me sono stati momenti di grande preoccupazione - commenta la sindaca Monica Cadeddu - una donna di 98 anni che arriva qui dalla Slovenia, da sola, perché ha ricevuto la mia lettera di convocazione per le prossime elezioni mi ha fatto davvero impensierire».

Alla fine tutto è andato bene e ieri Mercede Porcu ha incontrato personalmente la sindaca Cadeddu: «È stato per me un piacere conoscerla, ho trovato una donna decisa e determinata, una nonnina con le idee piuttosto chiare. Questa storia denota un profondo senso civico, che ai nostri giorni si sta perdendo. Mercede appartiene alla generazione che ha lottato per avere il diritto al voto e sa bene quanto sia prezioso».

