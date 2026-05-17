Slot machine vicino a scuola: barista multato 

Le slot machine erano troppo vicine alle scuole elementari di via Monsignor Virgilio e per questo il titolare di un bar è stato multato. Il ricorso del proprietario dell’attività commerciale non è stato accolto e lui dovrà pagare al Comune di Tortolì la sanzione di 3.867 euro.

L’ordinanza della polizia locale conclude la procedura avviata nell’estate del 2024 dalla Guardia di finanza di Arbatax. Era l’11 giugno quando il personale delle Fiamme gialle faceva irruzione nel locale, rinvenendo 6 slot funzionanti sebbene il divieto di installarle nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili, proprio come la scuola primaria. I limiti sono imposti da una legge regionale del 2019. Benché in aperta violazione con le norme, il titolare del locale, distante 154 metri dall’edificio scolastico, ha voluto presentare ricorso al Comune, convinto di avere ragione anche sulla scorta dei suggerimenti del proprio avvocato.

Ma dopo un iter lungo due anni, con tanto di audizione dello stesso titolare, è arrivata la decisione finale che condanna il proprietario al pagamento della sanzione. Tuttavia, il destinatario del verbale ha un’ultima possibilità per evitare la multa: ricorrere entro trenta giorni al giudice di pace. I controlli erano scattati anche in altri centri del territorio, da Bari Sardo a Triei passando per Lotzorai, dove sono state riscontrate analoghe violazioni, puntualmente sanzionate. Le Fiamme gialle erano intervenute nell’ambito dell’attività di contrasto del fenomeno della ludopatia che, in zona, è sempre più radicato con conseguenze anche drammatiche per i giocatori d’azzardo, spesso risucchiati in una spirale distruttiva.