Slot machine illegali: sequestro e maxi sanzione  

Le slot machine non erano collegate alla rete telematica e non avevano nessuna autorizzazione. Per questo il titolare di un locale nel centro città è stato pesantemente sanzionato: dovrà pagare una sanzione amministrativa di 22mila euro. E in caso di mancato saldo, è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e delle eventuali somme presenti nelle slot.

È l’esito dell’attività di controllo da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) impegnati in una serie di servizi contro il gioco illegale. La verifica in un locale in uno dei quartieri storici della città ha fatto emergere la posizione del tutto illegale – secondo le accuse – di due apparecchi da divertimento. L’ispezione ha permesso di accertare che non erano collegati alla rete telematica Adm e inoltre non avevano la documentazione necessaria che ne attestasse la regolarità. È stato violato l’articolo 110, comma 9, del Tulps, che ha fatto scattare le sanzioni amministrative e il sequestro delle due slot machine.

Le verifiche da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli proseguiranno anche nelle prossime settimane per contrastare il gioco illegale.

