Slittano i lavori per viale Marconi 

Slittano ancora di qualche settimana i lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi, da via De Gasperi fino al Carrefour.

I cantieri si sarebbero dovuti aprire proprio in questi giorni ma la Città Metropolitana, che deve eseguire l’intervento, sta chiudendo gli atti per l’immissione di possesso delle aree e inoltre si concorderanno i tempi con il Comune che deve portare avanti i lavori di rifacimento dell’asfalto in viale Colombo, in modo da non farli partire contemporaneamente e creare ancora più disagi di quelli che già sono inevitabili.

Nell’attesa, a lavorare in viale Colombo è Enel distribuzione che ha aperto i cantieri nel tratto tra via Boito e via Magellano. L’intervento dovrebbe durare due o al massimo tre giorni ma considerato i grandi problemi di viabilità, nella zona saranno utilizzate due lanterne semaforiche, posizionate in entrambe le corsie, così da riuscire a gestire il traffico nei due sensi di marcia (senso unico alternato). Ci sarà anche un moviere per agevolare lo scorrimento dei veicoli.

I lavori in viale Maconi – attesi ormai da anni – riguarderanno prima di tutto la realizzazione della grande rotatoria all’incrocio con via Maiorana. Questa garantirà sia l’inversione di marcia, sia un più agevole collegamento con i centri commerciali.

Solo in una seconda fase si passerà a marciapiedi, piste ciclabili, verde e sottoservizi. Sarà eliminato anche il semaforo all’incrocio con via Nenni che diventerà a senso unico.

