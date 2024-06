Slitta l’apertura della nuova piazza  

Per l’apertura di piazza Falcone e Borsellino a Monastir si dovrà attendere ancora: i lavori necessari per sistemare le criticità sulla condotta fognaria che attraversa la piazza fa slittare quelli già previsti sul verde e di conseguenza l’inaugurazione dell’area. Questo suscita il malcontento dei cittadini: «Ora la piazza si presenta come un cantiere aperto e in stato di abbandono (erba alta, macerie disseminate ovunque e giochi per bambini inagibili), nonostante ciò l’area viene utilizzata senza controllo» dichiarano alcuni di essi, che preferiscono rimanere anonimi, in un comunicato stampa.

Nella zona

La piazza non può essere aperta perché non tutti i lavori sono stati conclusi: «Una parte dei lavori è terminata, come la realizzazione delle pensiline e il chiosco. Ora stiamo lavorando alla sistemazione della condotta fognaria, subito dopo inizieranno i lavori del verde. Nessuno può accedere alla piazza ora, se qualcuno lo fa, è un abuso», afferma l’assessore ai lavori pubblici Paolo Spiga.

Lo stato in cui versa la piazza ha spinto i consiglieri di minoranza Giuseppe Cinus, Franca Murgia e Paola Ugas a chiedere spiegazioni: «A noi risulta che la piazza dovesse essere inaugurata un anno fa in occasione dell’anniversario della morte dei due magistrati uccisi dalla mafia, però a oggi i lavori non sono finiti: la recinzione è precaria, c’è l’erba molto alta e rifiuti abbandonati. Noi siamo fortemente preoccupati e vogliamo conoscere l’iter che ha condizionato questi interventi. Per questo motivo abbiamo inviato un’interrogazione, per chiedere quale sia la situazione dei lavori in questa piazza,» afferma Cinus.

Il cantiere

I lavori sulla condotta fognaria sono necessari e non prevedibili in origine: «Non era possibile prevedere questo tipo di intervento. Quando ci siamo accorti delle criticità, abbiamo deciso di approfondire e intervenire subito. Stiamo facendo un lavoro abbastanza scrupoloso proprio per evitare che poi in futuro possano sorgere altri problemi in una piazza pubblica» prosegue Spiga. Questi ritardi fanno storcere il naso ai cittadini: «L’inaugurazione della piazza avrebbe dovuto rappresentare un momento di orgoglio e celebrazione per la comunità, ma a causa di queste complicazioni il progetto si è trasformato in un caso emblematico di cattiva gestione e mancanza di pianificazione» affermano nel comunicato. Nonostante ciò sarebbe prevista una rapida conclusione dei lavori: «Capisco il malcontento dei cittadini, anche noi non vediamo l’ora di inaugurare la piazza, anche perché è un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione proprio per riqualificare tutta l’area prima usata come parcheggio» chiude Spiga.