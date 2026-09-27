Slitta l’apertura del canale 

La riapertura del canale della laguna di Sant’Antioco alla navigazione slitta ancora. L’obiettivo annunciato per la fine dell’estate non sarà rispettato e, tra modifiche progettuali, nuovi interventi e collaudi, la previsione adesso è quella di arrivare alla conclusione dei lavori entro la fine dell’anno o, al massimo, nei primi mesi del 2027.

A spiegare le ragioni del ritardo è l’ufficio tecnico della Provincia, ente responsabile dell’esecuzione dei lavori e del progetto. A determinare il nuovo rinvio è stata una prescrizione della Direzione marittima di Cagliari, che ha chiesto di modificare il sistema di illuminazione dei 36 pali installati lungo il canale. Il progetto originario prevedeva luci con una visibilità di due miglia. L’autorità marittima ha invece richiesto dispositivi più potenti, visibili fino a tre miglia, con l’obiettivo di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la navigazione nelle ore notturne. «Dobbiamo adeguarci a quanto prescritto dalla Direzione marittima – spiega Gianni Balzano, dirigente dell’area Lavori pubblici della Provincia - abbiamo già integrato il progetto con le modifiche richieste e la ditta che sta eseguendo i lavori procederà nei prossimi giorni all’ordine delle nuove luci». Si tratta, però, di impianti che dovranno essere realizzati appositamente e che comporteranno un ulteriore allungamento dei tempi. Resta quindi la domanda che da settimane si pongono in tanti: se i pali sono stati ormai posizionati, perché non consentire almeno la navigazione nelle ore diurne? La Provincia ha provato a percorrere questa strada, chiedendo alla Direzione marittima una modifica dell’ordinanza che vieta il transito. Una deroga che avrebbe consentito la navigazione di giorno, in attesa del completamento dell’impianto di illuminazione. La richiesta, tuttavia, non è stata accolta. Al momento, dunque, il divieto resta in vigore. L’unica deroga già prevista riguarda i titolari degli ormeggi e i residenti di Sant’Antioco con patente nautica che svolgono un’attività commerciale marittima e che, per ragioni di lavoro, devono attraversare il canale. «Una volta posizionate le nuove luci - conclude Balzano - si potrà chiudere definitivamente questa vicenda. Penso entro fine anno, al massimo nei primi mesi del 2027». Qualcuno, in barca, si addentra nel canale nonostante il divieto che però, allo stato delle cose, è ancora vigente.