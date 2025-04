Slitta l’affidamento del centro sportivo 

Trenta giorni di proroga per le società che gestiscono il centro sportivo polivalente “Raffaele Piras” di Quartucciu. Slitta quindi l’affidamento al raggruppamento temporaneo di imprese che ha vinto il bando contestato dalla società arrivata terza.

I motivi della decisione sono riportati in una determinazione stilata dal settore Patrimonio del Municipio: «A oggi non si è ancora potuto procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione in gestione dell’impianto sportivo per mancata ricezione della documentazione relativa alla verifica dei requisiti, e per la quale occorre attendere sino a un massimo di 30 giorni». Proroga sino al primo di maggio, sperando che tutti i documenti richiesti arrivino per definire l’affidamento alla cordata di società sportive vincitrice composta da Easy tennis (già presente nei campi di via delle Serre), Quartu Asd, Escolinha di tecnica individuale e Selargius Padel.

A giugno ci sarà la sentenza del Tar sul ricorso, ma la procedura di assegnazione dovrebbe concretizzarsi prima. Nel frattempo continueranno a utilizzare campi da tennis, calcio e lista di atletica, le società in scadenza, perché chiudere la struttura sportiva - viene spiegato nel documento comunale - potrebbe comportare «eventuali intrusioni con furti e atti vandalici».

