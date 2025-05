Slitta la riapertura della galleria 

La galleria de S’Arexini sulla 125 Var, chiusa per lavori dallo scorso 13 gennaio (con una parentesi di tre settimane in occasione della Sagra degli Agrumi di Muravera, a fine aprile), non riaprirà il 30 maggio come annunciato nell’ultima ordinanza ma «entro il 15 giugno». Lo ha assicurato l’Anas che ha anche specificato come «i lavori sono ormai in avanzato stato e potranno essere conclusi, almeno per quanto concerne le lavorazioni soggette a traffico stradale, entro la prima metà del prossimo mese». I lavori, insomma, proseguiranno anche dopo la metà di giugno «ma solo per ultimare le prove sugli impianti – ha aggiunto in una nota l’ente strade – e ulteriori interventi di contorno che non inficeranno la percorribilità della galleria».

Le reazioni

L’annuncio è stato accolto con prudenza dall’amministrazione comunale di Muravera. «Ci auguriamo – ha detto Fabio Piras, assessore alla Viabilità – che questa proroga di quindici giorni sia indispensabile ad ultimare in maniera definitiva i lavori in galleria. La stagione turistica è iniziata e il traffico di auto e mezzi pesanti tra Cagliari, Sarrabus e Ogliastra risulta sempre più imponente dal momento che ci sono migliaia di auto di vacanzieri».

C’è quindi l’ennesimo invito all’Anas e alla Provincia: «Le strade urbane di Muravera – ha aggiunto Piras – stanno evidenziando le prime pericolose criticità dopo mesi di utilizzo incessante. Non si può davvero andare oltre la metà di giugno». Senza dimenticare «che la vecchia 125 è da mettere in sicurezza, alcuni tratti fra Muravera, San Priamo e lo svincolo per la 125 Var sono disastrati e nessuno, in questi mesi, ha mosso un dito».

I lavori

La galleria è stata chiusa lo scorso 13 gennaio per “ammodernamento degli impianti di illuminazione e tecnologici”. Un intervento da tre milioni e mezzo di euro (poi diventati dodici) che si sarebbe dovuto concludere a metà aprile. Quindi la data del 30 maggio e adesso quella del 15 giugno. Qualora non si riuscisse a portare a termine i lavori nei tempi previsti (opzione che al momento Anas esclude) la galleria potrebbe comunque essere resa transitabile a senso unico alternato.

Nel frattempo è saltata la processione odierna Gianni da Muravera a San Priamo in occasione della festa del santo. Improponibile, cioè, percorrere a piedi dieci chilometri lungo la vecchia 125, unico collegamento tra Cagliari e Ogliastra. Processione rimandata a settembre (oggi ci sarà comunque la festa con un breve tragitto dalla casa cantoniera sino al santuario).

RIPRODUZIONE RISERVATA