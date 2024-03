Slitta la conclusione dei lavori, via Mori resta chiusa alle auto 

Avrebbe dovuto riaprire al traffico già nei giorni scorsi invece via Mori è ancora chiusa. Proseguono infatti i lavori di messa in sicurezza della strada che collega il centro storico con via Fiume e il Poetto, portati avanti dall’amministrazione comunale per eliminare buche e voragini. Per la riapertura alla circolazione bisognerà dunque attendere qualche giorno in più.

La ditta incaricata dei lavori ha infatti segnalato la necessità di prorogare la sospensione della circolazione fino al prossimo 5 aprile, a causa di alcune problematiche relative alla rete idrica gestita da Abbanoa.I divieti non valgono per i residenti che possono accedere e uscire dalle loro abitazioni.

Fino alla conclusione dell’intervento, via Mori resterà chiusa al traffico non solo per le auto ma anche per i mezzi pesanti e per i bus del Ctm che prenderanno percorsi alternativi.

La messa in sicurezza di via Mori comprende il rifacimento della cunetta centrale , dell’asfalto in tutta l’asse stradale e in seguito anche della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori hanno preso il via il 29 febbraio e sono andati avanti per tappe: prima il tratto tra via Pola e via Negri, poi quello tra via Negri e via de Cristoforis e per ultimo quello tra via De Cristoforis e piazza IV Novembre, in modo da limitare i disagi alla circolazione.

