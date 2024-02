Slitta la chiusura del cantiere nella chiesa 

Altre due settimane di tempo per completare l’ingresso della chiesa San Giovanni Evangelista, nel cuore del rione Pitz’e Serra. Una proroga di 14 giorni chiesta dalla ditta che sta eseguendo il cantiere - e concessa dal Comune - per definire l’intervento di restyling nella parrocchia del quartiere. Lo scorso anno la Giunta aveva approvato il progetto definitivo, per poi dare il via libera in Consiglio comunale alla nuova acquisizione di alcune aree cedute a suo tempo alla Curia e riportate di recente nel patrimonio comunale, sino al via ai lavori alla fine dello scorso settembre.

Un intervento da poco più di 230mila euro, anticipati dal Comune, aggiudicato nei mesi scorsi a una ditta di Olbia. Al centro della progettazione ci sono gli accessi della parrocchia, compresa la scalinata d’ingresso - e nuove fioriere se i fondi dovessero bastare - risorse finanziate nel 2018 da parte della Regione e finora mai utilizzate. Dopo anni di stallo, di recente la situazione si è sbloccata con la decisione dell’attuale esecutivo comunale - in attesa di incassare ufficialmente le risorse regionali - di anticipare il finanziamento necessario per il restyling, 236mila euro in tutto. Riqualificazione che - imprevisti permettendo - dovrebbe concludersi entro la prima metà del mese di marzo.

