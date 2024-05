Slitta la chiusura dei cantieri 

Si sarebbero dovuti concludere nei giorni scorsi, andranno avanti fino al 7 agosto. Slittano i tempi di consegna dei lavori in piazza Mariano: la Cisaf srl, ditta che si è aggiudicata l’appalto da 616mila euro (500mila finanziati attraverso il Pnrr), ha ottenuto una proroga di 80 giorni «in seguito a rallentamenti nella realizzazione delle opere dovuti al ridimensionamento delle totali aree di cantiere, determinante il dover operare in spazi limitati e non nell’intera disponibilità delle aree stesse, nonchè in seguito alla necessità di procedere ad ulteriori verifiche al fine di definire gli interventi da eseguire per poter completare nei tempi più celeri i lavori affidati». L’appalto era stato consegnato a febbraio e la conclusione era prevista il 19 maggio.

Ritardi si registrano anche a Massama e Nuraxinieddu, dove è in corso la riqualificazione degli spazi aperti, finanziata dal programma Pinqua. In questo caso la proroga, concessa dall’ufficio Lavori pubblici all’impresa Aree verdi di Marco Fois «a causa di imprevisti meteo e ritardi nella consegna delle forniture» è di 70 giorni. L’intervento si sarebbe dovuto completare entro il 21 aprile: la nuova scadenza è stata fissata per il 30 giugno. ( m. g. )

