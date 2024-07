Slitta il trasloco dei randagini 

Il nuovo rifugio degli Amici degli animali a Gonnosfanadiga non è ancora pronto e il trasloco dei randagini, con il permesso del Comune, è rinviato al giugno del 2025. A ritardare i lavori per la costruzione della nuova struttura in località Salapponi sono stati i lunghi tempi della burocrazia e così dal Comune è arrivata una proroga che consentirà a cani e gatti di restare nell’attuale rifugio per un anno ancora. «Le lungaggini burocratiche non ci hanno permesso di rispettare i tempi imposti dalla prima ordinanza e per ultimare le gabbie ci servirà almeno un anno – racconta la presidente della onlus che si occupa degli animali, Caterina Uccheddu –. Al momento è tutto pronto sia l’impianto di depurazione che quello idrico. Il terreno è perfettamente recintato ma mancano alcune autorizzazioni, oltre ai fondi per completare tutto. Purtroppo, come in ogni situazione, la mancanza di soldi rallenta processi che potrebbero essere più veloci. È grazie al sindaco e agli amministratori se tutto ciò sarà possibile». Da Uccheddu poi, un nuovo appello agli amanti degli animali che potranno contribuire alla costruzione del nuovo rifugio a Gonnosfanadiga: «Abbiamo bisogno di aiuto, chiunque voglia sostenerci con delle donazioni può contattarci».

Il Comune

Il sindaco Andrea Floris spiega: «Abbiamo iniziato questo percorso con l’associazione Amici degli animali perché volevamo arrivare alla risoluzione definitiva del problema e garantire un luogo per gli amici a quattro zampe, per questo abbiamo firmato un accordo di programma che possa garantire la collaborazione reciproca per ottenere un’oasi che possa diventare un modello per l’Italia e per l’Europa. Per fare tutto ciò è necessario che i volontari abbiano i tempi necessari per compiere le opere necessarie al trasferimento dei cani in maniera confortevole. Questo è un lavoro cooperativo, tra l’amministrazione, l’associazione, il Gal, i servizi sociali e l’Asl, tutti insieme collaboriamo per un risultato finale eccellente, spero che questo si concretizzi durante la nostra amministrazione perché è uno dei progetti a cui siamo molto legati».

RIPRODUZIONE RISERVATA