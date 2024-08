Slitta di un mese la riapertura delle Elementari 

Slitta di un almeno un mese la riapertura della scuola elementare di via Stazione chiusa da metà marzo a causa delle infiltrazioni d’acqua. Più lunghi invece i tempi per la ristrutturazione della scuola media di via Sirios, anche questa dichiarata inagibile per problemi strutturali. Il sindaco Fedele La Delfa ha firmato l’ordinanza che proroga la chiusura della scuola elementare fino al 13 ottobre.

Gli oltre cento alunni del paese saranno ancora ospitati, come lo scorso anno, nelle scuole di Serdiana: «Purtroppo non è possibile riavere a disposizione le aule per l’inizio del nuovo anno scolastico - spiega La Delfa - i ragazzi e le loro famiglie dovranno pazientare ancora per qualche settimana. I lavori vanno avanti e contiamo di concluderli in tempi rapidi. Ringrazio il sindaco di Serdiana e il dirigente scolastico per la loro disponibilità». A differenza dello scorso anno, il Comune non potrà mettere a

disposizione lo scuolabus per il trasporto degli alunni: «Non ci sono le risorse per attivare il servizio - conferma il sindaco - per la riqualificazione della scuole il Comune ha impegnato circa mezzo milione di euro sottraendoli da alcuni capitoli importanti del proprio bilancio. I genitori hanno capito l’eccezionalità della situazione e si sono messi a disposizione. Saranno loro ad accompagnare i figli a Serdiana». I lavori nell’edificio di via Stazione consentiranno di eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto e dai muri che ne avevano determinato la chiusura. Salvo imprevisti, l’intervento dovrebbe concludersi a metà ottobre.

