Slitta ancora l’apertura dell’ospizio 

La burocrazia non ammette sconti, nemmeno se ad attendere è il nuovo centro residenziale per anziani, servizio a vasto raggio che a Carbonia manca da dieci anni esatti. E che pertanto, dovrà aspettare forse alla prossima questa estate l’inizio delle attività della comunità integrata che il Comune ha realizzato sistemando, con un milione di euro, l’ex scuola professionale di via Dante.

L’attesa

L’odissea di norme, cavilli, procedure, modifiche in corso d’opera (come quando il primo appalto è stato congelato) non danno tregua: gli uffici tecnici comunali dovranno infatti designare una commissione per valutare una delle due offerte pervenute verso la fine dello scorso novembre nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione del servizio. «Le proposte progettuali per l’appunto sono state due – spiega nel dettaglio l’assessora ai Servizi sociali Irina Piras - ma una è stata respinta in dicembre per assenza dei requisiti economici, resta un solo operatore in gara e siccome occorre valutare anche l’integrazione dei lavori di adeguamento della struttura di via Dante, si preferisce nominare un commissario tecnico, che potrebbe eventualmente essere un ingegnere, per verificare meglio l’unica offerta rimasta». Avrà il compito di esaminare la proposta base dell’azienda anche in relazione ad un altro fatto: durante l’appalto (la cui prima scadenza era fine ottobre) era emerso che era stato inizialmente escluso un seminterrato che esulava dai lavori. Motivo per cui la gara era stata congelata e prorogata per 30 giorni.

I lavori

Ma i lavori di sistemazione dell’ex scuola erano terminati da almeno un anno. Comportano l’uso integrale dell’edificio come comunità per anziani, una sorta di ospizio ultra moderno: il progetto base, alcuni anni fa, prevedeva di usare metà dello stabile come centro di accoglienze per migranti ma il Governo ha consentito la variante. Previsti almeno 24 posti letto, ma le successive modifiche apportate dal Comune consentono di superare i 30 posti. La commissione che dovrà insediarsi dovrà anche valutare quanti posti come centro diurno e quanti con permanenza notturna sono contemplati, più gli altri servizi che si vorranno offrire ad un’utenza.

