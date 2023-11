Slitta ancora l’apertura della stazione di servizio 

Il distributore Q8 di via Cagliari (l’unico di Domusnovas) è chiuso fin dal dicembre 2022 per via di un restauro che doveva durare 40 giorni. La chiusura si è invece oltremodo prolungata e l’intera area è diventata nei mesi un grande cantiere per il rifacimento delle cisterne interrate.

Chi sperava di tornare a breve a rifornire a Domusnovas si è dovuto abituare a raggiungere altre stazioni di servizio sulla Statalee 130. Anche le due attività commerciali (un bar e un emporio di merce cinese) che hanno sede nell’area del distributore, hanno patito l’attesa con inevitabili i danni causati dalla scomparsa dei parcheggi e dal caos dovuto al cantiere. Stando alle promesse fatte alle titolari, il distributore (da un mese libero dagli ultimi gabbiotti protettivi) avrebbe dovuto riaprire martedì 7 ottobre, ma non è stato così. «Ci vorrà ancora meno di un mese - promette il funzionario Q8 di zona Paolo Ibba - ed a gestire il distributore sarà un imprenditore di Massa Carrara».

Ad ostacolare la riapertura, oltre al lungo cantiere, c’è ancora il mancato rilascio della licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane «Dovevano essere 40 giorni - commenta amareggiata Marilisa Sanna, titolare del Bar Michela - sono passati invece 11 mesi: se abbiamo retto il colpo è solo grazie ai nostri clienti affezionati». Concorda Simone Yang del vicino emporio: «Il problema più grosso è stato l’aver perso i parcheggi per lungo tempo».

