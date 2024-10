Slitta anche l’ok ad Agnes presidente 

Nulla di fatto in ufficio di presidenza sulla convocazione della Commissione di Vigilanza per eleggere Simona Agnes alla presidenza Rai. Di fronte alla richiesta dell’opposizione di calendarizzare in tempi brevi l’appuntamento, la maggioranza ha chiesto più tempo e ha spinto la presidente della bicamerale Barbara Floridia a convocare per stamattina una plenaria dove si prenderà la decisione. Sono stati il capogruppo di FdI, Francesco Filini, e quello di Fi, Roberto Rosso, ad insistere su questa linea, mentre Lega e Noi Moderati non hanno mosso particolari obiezioni. Non è un caso, perché lo sponsor principale di Agnes è il partito guidato di Tajani e al momento non c’è un accordo con la minoranza, o almeno una parte, per la ratifica dell’incarico, che richiede i due terzi delle preferenze. Alla maggioranza mancano almeno due voti sui 28 necessari e l’opposizione ha già reso noto che intende non partecipare alla votazione per evitare il rischio dei franchi tiratori. Forza Italia sostiene di aver «aperto un ponte con l’opposizione avviando la discussione sulla riforma della governance Rai». L’opposizione teme, invece, che si vogliano dilatare i tempi per provare a trovare i voti mancanti, eventualmente barattando qualche poltrona in Rai. Sul piatto ci sono, infatti, le nomine per Rainews, Tgr, Rai Sport e, dopo l’uscita di Mario Orfeo in direzione Repubblica, Tg3.

RIPRODUZIONE RISERVATA