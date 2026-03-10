Slitta a maggio il debutto in Cina dell’opera Demetra 

Slitta di alcune settimane il debutto in Cina dell’opera “Demetra”, inizialmente previsto per il 20 marzo nella provincia dello Sichuan. A comunicarlo sono stati gli organizzatori locali, che hanno richiesto di riprogrammare l’evento a maggio per ragioni legate alla situazione internazionale e alla logistica dei viaggi.

Secondo quanto riferito, il contesto globale avrebbe potuto comportare possibili cancellazioni o variazioni dei voli, con il rischio di compromettere gli spostamenti del cast e la piena riuscita dell’evento. Per questo motivo si è deciso di rinviare il debutto, garantendo così lo svolgimento dello spettacolo nelle migliori condizioni. Non cambia però il protagonista di questa attesa prima internazionale: Open Service Communication ha infatti confermato che sarà il tenore Francesco Demuro a guidare il cast nel debutto cinese dell’opera. La nuova data ufficiale verrà comunicata nei prossimi giorni, una volta definiti gli ultimi aspetti organizzativi.

«Vediamo questa come una grande opportunità che ci consentirà di portare in Cina, a maggio, un numero ancora maggiore di brani e un cast ancora più ampio», commenta l’autore Giuseppe Elia Monni. «È una grande occasione per noi e per la Sardegna e non vediamo l’ora di partire».

