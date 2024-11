Slitta a lunedì il via libera al programma del sindaco 

Slitta a lunedì la votazione per l’approvazione del programma quinquennale del sindaco Massimo Zedda, presentato lo scorso 15 ottobre. Il sindaco, durante la seduta consiliare di ieri sera, ha risposto a grandi linee alle proposte dei consiglieri e delle consigliere di maggioranza e opposizione sulle linee programmatiche.

Sulla sicurezza, in particolare dopo i recentissimi episodi avvenuti nel weekend, rispondendo a un'interrogazione urgente della consigliera Roberta Sulis (Forza Italia) il primo cittadino ha detto di aver parlato con il questore e di aver chiesto al prefetto di avviare quanto prima «un tavolo sull’ordine e la sicurezza al quale sarà invitato anche il comitato di quartiere Stampace. Sono stati rafforzati i presidi delle forze dell'ordine, ma non si può avere un agente ad ogni angolo. Mettiamo a disposizione delle forze dell'ordine le nostre telecamere. Attendiamo l’ok del Ministero dell’Interno, perché senza non possiamo utilizzarle se non per monitorare il traffico».

Sulla microcriminalità giovanile, la parola d’ordine è prevenzione: «Occorre offrire opportunità che distolgano i giovani dalle cattive azioni». L'intenzione è puntare sullo sport, riqualificando presidi chiusi o realizzandone di nuovi in zone della città dove non ce ne sono, ma anche rafforzare le politiche sociali. Zedda ha accolto positivamente anche le proposte della consigliera Paola Mura (Progressisti) sulla manutenzione degli edifici scolastici, sul progetto delle “piazze didattiche” con l’apertura dei plessi oltre l’orario scolastico per attività in collaborazione con associazioni culturali, sportive e di volontariato.

Ok anche alla proposta di Francesca Mulas su un piano del verde pubblico: «Vorremmo discuterlo già a inizio del prossimo anno», ha detto Zedda, «e possibilmente adottarlo prima del Puc». Il sindaco è poi tornato sulla riqualificazione del Terrapieno, da via del Fossario ai Giardini pubblici, la riapertura della piscina di via Abruzzi e tanto altro ancora. Nella variazione di bilancio, sono stati aggiunti ulteriori soldi a quelli già stanziati per - tra gli altri - il cimitero di Bonaria (poco oltre 3,2 milioni), il parco degli Anelli (2 milioni) e per l’Anfiteatro (384mila euro).

