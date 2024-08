Slalom, un torrente d’oro 

PARIGI. «È bellissima, sono già innamorato di lei»: Giovanni De Gennaro accarezza la medaglia d'oro appena messa al collo, la quarta per l’Italia a Parigi. L’ha conquistata nella specialità kayak (K1) della canoa slalom, chiudendo la discesa finale senza penalità con il tempo totale di 88”22. Argento al grande favorito, il francese Titouan Castryck (88”42), bronzo allo spagnolo Pau Echaniz 88”87. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha seguito dal vivo la gara, è stato tra i primi a congratularsi, poi ha chiamato la premier Giorgia Meloni che ha voluto congratularsi con il neo campione olimpico.

Le prime impressioni

«La medaglia d'oro? Pesante è pesante», ha proseguito, «ma non potevo immaginare nient'altro, è un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre» ha detto a Rai Sport subito dopo la vittoria, mentre dalla Champs-de-Mars Arena arrivava a renderlo ancor più felice la notizia dell'oro di Alice Bellandi nel judo, pochi minuti dopo. «È di Roncadelle, il mio stesso Paese nel bresciano, è una bella storia».

Poi il 32enne campione ha proseguito: «Già il bronzo che a un certo punto era sicuro sarebbe stato un successo, l'avevo perso a Tokyo per problemi personali. Ho lavorato anni pensando solo ai Giochi, la medaglia la dedico al mio primo allenatore, Gianni, che ci ha lasciato 10 anni fa proprio in canoa, ma so che ci guarda da lassù ed è felice». L'oro è anche “un regalo” all'attuale allenatore della Nazionale Daniele Molmenti, campione olimpico a Londra 2012 e che ieri ha festeggiato il 40° compleanno.

