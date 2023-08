Slalom tra voragini e transenne 

Rattoppi e voragini in città, Nuoro si divide tra lavori di ripristino e tentativi di messa in sicurezza nelle aree più pericolose. Non solo asfalto in attesa di sostituzione, ma anche pozzetti di Abbanoa che devono essere circondati da transenne per evitare incidenti a causa di dislivelli. Dal centro storico alla periferia, nessuna strada sembra salvarsi. I piccoli interventi fatti dall'amministrazione comunale non sono ancora riusciti a sanare la situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più grave.

L’assessore

«Continueremo a procedere senza sosta - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu - Diciamo che il clima torrido di questi giorni e le ferie non sono il periodo migliore per effettuare i lavori. Per esempio, gli edili ad agosto non possono lavorare ma i rattoppi delle buche in tutta la città stanno avvenendo quotidianamente». E per quanto riguarda le transenne di Abbanoa spiega: «Noi ci occupiamo di mettere sempre in sicurezza per cui nei cartelli si legge “Comune di Nuoro” ma si tratta di interventi che Abbanoa dovrà eseguire assolutamente».

Le proteste

Non mancano le proteste dei cittadini che si alzano da diverse zone: da via Convento, dove “il recinto” di lavori in corso resiste da oltre un mese per una voragine, o piazza San Giovanni e via Roma.

Ma anche via Murichessa, viale del lavoro, via Torres, sulla 389, al Centrocittà, via Seneca, via Biasi, via Lamarmora, viale Trieste e parallele, via Mughina, zona Sa terra mala e Badu ‘e carros, Funtana Buddia, Città nuova, Preda Istrada, giusto per citare solamente alcune delle aree a rischio e tra le più trafficate.

Da qualche tempo Nuoro, per i suoi abitanti, ha sostituito il soprannome di “Atene sarda” con “Transenna city” a indicare i cantieri infiniti.

Marciapiedi

Qualcosa è invece migliorato nelle zone dove è sorta la pista ciclabile anche se non mancano le perdite d'acqua che rendono quei percorsi appena asfaltati, in prossimità della stazione e deposito Arst, dei fiumi impercorribili.

Restano poi i problemi dei marciapiedi ricchi di avvallamenti, degli scivoli inesistenti per le carrozzine, la mancanza di panchine per la sosta e strade bianche che in una città fatta di salite e discese non consentono una percorribilità sicura per disabili e neogenitori con il passeggino.

