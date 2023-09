Slalom tra vie e marciapiedi 

Voragini sull’asfalto, marciapiedi impraticabili, strisce pedonali non più visibili, abbandono generale: sono solo alcuni dei problemi che denunciano i residenti del quartiere Sa Terra Mala, da via Costituzione a via Biasi. Nonostante la rimessa a nuovo dell’asfalto in via Nonnis e in via Costituzione, i disagi sono parecchi. «Il rione è costellato di voragini, l’asfalto è vecchio - dice una residente di via Biasi -. Davanti al portone di casa c’è un enorme albero, comodo per l’ombra, ma le radici stanno creando avvallamenti dal marciapiede sino al mio atrio. Di fronte c’è un tombino transennato da un anno: mai fatto un intervento. Quando piove il pozzetto straripa, le abitazioni si allagano, dobbiamo svegliarci anche alle 4 di notte per sollevare il tappo e svuotarlo dalla sporcizia».

Buche e avvallamenti

I cittadini sono costretti a camminare sull’asfalto con il rischio di essere investiti dalle auto che fanno lo slalom tra le buche. «Nei marciapiedi rischiamo fratture a causa degli avvallamenti e per strada di essere investiti anche mentre attraversiamo in strisce pedonali ormai cancellate - dicono due residenti -. C’è un abbandono generale sia da parte del Comune e sia da parte di alcuni privati che hanno acquistato piccoli appezzamenti di terreno mai curati. In quegli spazi (che vanno da via Marco Polo a via Colombo e via Biasi) troviamo carcasse di animali con una puzza indicibile ed erba altissima. Ci chiediamo allora come ci consideri il Comune dato che qui non mette piede. Via Romano Ruju, per esempio, è un cantiere dimenticato».

C’è chi lamenta anche la mancanza di decoro. «Il verde pubblico è secco - protesta un’altra residente - il che è inammissibile vista anche la presenza dell’università di Scienze forestali». In via Marco Polo da trent’anni gli abitanti chiedono di poter asfaltare un piccolo pezzo di strada che da quel tratto conduce a via Colombo. «La situazione qui è complessa, è tutto privato, compreso il terreno delle case popolari - afferma un commerciante -. L’ex mercato (in un’area di proprietà privata) è diventato un albergo per topi. Chiediamo al Comune di provvedere, segnalando ai proprietari il problema».

Il Comune

Alle richieste risponde l’assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu. «Invitiamo i residenti a segnalare tutti i disagi sulla nuova applicazione - dice -. Avessimo la disponibilità economica interverremo ovunque. Quando abbiamo le risorse infatti facciamo partire i lavori come nel caso di via Nonnis in condizioni disastrose da oltre un ventennio».

RIPRODUZIONE RISERVATA