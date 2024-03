Slalom tra le pozzanghere dopo ogni pioggia 

Un acquitrino fangoso impraticabile sia per le auto che per i pedoni. Dopo ogni pioggia, l’area dietro la chiesa e l’oratorio di San Giovanni Battista De La Salle diventa un percorso a ostacoli per chi frequenta la zona e va in parrocchia.

«Bisogna sempre fare lo slalom tra le grandi pozzanghere che formano dislivelli impossibili da schivare», racconta Manola Secchi, una residente. «Disagi e pericoli che si ripetono ogni volta che piove, una situazione che va avanti anche per settimane».

Da tempo i residenti chiedono un intervento, magari con il rifacimento del manto d’asfalto. «Come si sta facendo in varie strade della città, anche qui sarebbe urgente, visto che ci passano tante persone, compresi parecchi anziani». Dello stesso parere è Lorenzo Dedola, un abitante della via Seneca: «Non si tratta di una stradina irrilevante, c’è una parrocchia e un oratorio, e deve essere percorribile da tutti, comprese le persone disabili con difficoltà motorie». Il tutto va ad aggiungersi a un altro problema: l’abbandono di sacchetti dell’immondizia proprio accanto all’isola ecologica informatizzata. «Non c’è controllo», interviene la consigliera del gruppo misto Maria Antonietta Vacca. «Gli incivili sono nella condizione di poter fare ciò che vogliono. Come se già non bastassero le condizioni della strada dopo ogni pioggia». ( ste. lap. )

