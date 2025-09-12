VaiOnline
Sant’Avendrace.
13 settembre 2025 alle 00:54

«Slalom tra le buche per la processione»  

La festa della parrocchia di Sant’Avendrace, in programma fino a domenica, è l’evento che ogni anno, a settembre, attende tutto il quartiere: stasera alle 19 il clou delle celebrazioni, con la processione guidata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi. «Il corteo, al quale partecipano anche tantissimi anziani, sarà costretto a passare in un viale che versa in un grave stato di dissesto, con un manto stradale talmente deteriorato da compromettere la sicurezza e la regolarità del transito di auto e pedoni», denuncia Edoardo Tocco, capogruppo di FI, che chiede un intervento urgente al Comune. «Il manto stradale, ridotto a una vera e propria trincea disseminata di buche e avvallamenti, è causa quotidiana di numerosi incidenti, mettendo a repentaglio l'incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni. Bisogna intervenire con urgenza». ( ma. mad. )

