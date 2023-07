Slalom tra i veti per superare la crisi 

I panni sporchi stavolta si lavano in Consiglio. Dopo settimane di risposte sfuggenti, trattative riservate e dichiarazioni a mezzo stampa, la crisi comunale ritrova la sua sede naturale. La seduta di domani si aprirà con la discussione dedicata alla ragioni che hanno portato Massimiliano Sanna ad assumere la decisione più estrema, le dimissioni. Così ha stabilito la conferenza dei capigruppo, riunita subito dopo che nell’Aula degli Evangelisti il primo cittadino aveva sollevato la bandiera bianca. Solo successivamente si scorrerà l’ordine del giorno che prevede l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2022, la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, e il regolamento della pinacoteca comunale.

Il gioco dell’oca

Sarà il primo vero e proprio faccia a faccia, dopo l’azzeramento della Giunta, tra le due anime del centrodestra: quella composta da Riformatori, Forza Italia, Sardegna al Centro 20Venti e Partito Sardo d’Azione, e quella che annovera Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis. Come nel gioco dell’oca, il centrodestra è tornato al punto di partenza. Tutto da rifare, con il nodo principale, l’ingresso o meno del gruppo misto al tavolo degli assessori, ancora ben stretto. «Le dimissioni sono di solito un atto di coraggio. In questo caso lo sono indubbiamente. Il sindaco ha dimostrato grande dignità, comunque vada alla fine – osserva il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu – La città di Oristano non merita un commissario, ma ripartire significa anche trovare una soluzione forte, autorevole, con una Giunta che abbia degli orizzonti programmatici chiari. In questi venti giorni tutti devono mettere da parte eventuali egoismi e veti personali».

«La Giunta non si tocca»

A parole tutti gli alleati sono pronti a tendere la mano al sindaco per uscire dalle sabbie mobili. Nessuno, però, sembra realmente disposto a fare passi indietro. Prospettiva Aristanis, anzi, conta di farne uno in avanti. «Lo scenario nell’assemblea civica è stato stravolto a pochi giorni dall’insediamento – afferma il consigliere Davide Tatti – non si può continuare a tener fede ad un accordo ormai superato». Ma a spese di chi? «Ora ha tutto in mano il sindaco – le parole del commissario cittadino sardista Giovanni Mascia – noi siamo qui ad aspettare. Ma sul nome e sulla delega del nostro assessore Simone Prevete non siamo disposti ad arretrare di un millimetro». Risoluto anche il capogruppo di Forza Italia Gigi Mureddu. «Le dimissioni del sindaco erano necessarie per dare una scossa a questa crisi, ma il commissario è un’onta da evitare», dichiara. E sulla possibilità di accogliere Prospettiva Aristanis nell’esecutivo ribadisce «è un movimento nato successivamente, non un partito della coalizione. Il ruolo di Luca Faedda, in ogni caso, non è in discussione». Per il segretario cittadino dell’Udc Michele Piredda «i presupposti per superare la crisi ci sono, ci auguriamo nell’arco di una settimana». Ma anche in questo caso arriva la precisazione «Non siamo risposti a rinunciare ai nostri assessori». Fratelli d’Italia, inizialmente disponibile a “sacrificare” una delle sue assessore per far spazio al gruppo misto, ribadisce il sostegno al sindaco, ma aggiunge «Noi abbiamo fatto la nostra proposta che non è stata accettata – chiarisce Fulvio Deriu – ora aspettiamo che siano gli altri a fare una mossa. Arriveremo a una soluzione congiunta, ma il sindaco non deve avere imposizioni di alcun genere». Non ne è convinto Giuliano Uras. «Ricompattare la maggioranza mi sembra difficile – dichiara il capogruppo di 20Venti – sono in atto delle trattative, presumo che qualcuno abbia l’arroganza di porre dei veti, ma i veti non aiutano».

